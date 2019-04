« Il travaille bien tous les jours, il doit être confiant pour son retour pour le match contre l’Ajax. Sa jambe va beaucoup mieux, selon l’examen d’aujourd’hui. Il reste encore huit à neuf jours avant la Ligue des champions, nous aurons donc encore le temps de mieux évaluer les choses. Nous devons faire attention à tout », déclarait récemment Massimiliano Allegri en conférence de presse.

Car en effet, Cristiano Ronaldo est absent à cause d’une blessure à la cuisse depuis le 25 mars dernier lors d’un match entre le Portugal et la Serbie. Et selon Marca, le Portugais sera disponible pour disputer la rencontre de Ligue des Champions entre la Juventus et l’Ajax Amsterdam, dont le match aller se déroulera le 10 avril prochain. Ce dernier serait totalement remis de sa blessure, et seul un pépin de dernière minute pourrait l’empêcher de jouer cette rencontre.