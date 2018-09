Pour le compte de la 6e journée de Serie A, la Juventus reçoit aujourd’hui Bologne (21 heures) pour conforter encore un peu plus sa place de leader au classement. Grâce à une victoire, la Vieille Dame battrait alors un record du club vieux de 88 ans, à savoir le nombre de victoires consécutives, toutes compétitions confondues, sur les premiers matchs de la saison.

Comme le rapporte le Corriere dello Sport, les Bianconeri n’ont aligné que des succès depuis le début de l’exercice 2018-2019, avec six victoires en six matchs (championnat et Ligue des Champions confondus). Face aux Rossoblù, ils pourraient atteindre le record de l’équipe de la saison 1930-1931, qui avait enchaîné sept victoires en autant de rencontres. Une raison de plus (s’il en fallait une) pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers de battre les hommes de Filippo Inzaghi.