Alors que sa présence pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam (rencontre à suivre demain à partir de 20h sur notre live commenté) était incertaine, Cristiano Ronaldo sera finalement présent. L’attaquant portugais qui s’était blessé à la cuisse droite le lundi 25 mars avec sa sélection a finalement récupéré ses sensations à temps comme l’avait révélé la presse italienne.

Restera désormais à savoir s’il débutera en tant que titulaire ou non. Blessé de longue date, Douglas Costa effectue son retour dans l’effectif de la Juventus tandis que Giorgio Chiellini et Emre Can sont absents. La pépite Moise Kean a été sélectionné pour ce match.