Touché le lundi 25 mars lors d’un match de qualification pour l’Euro 2020 entre le Portugal et la Serbie, Cristiano Ronaldo est sorti du terrain sur blessure. Touché à la cuisse droite, le Portugais a manqué les trois derniers victoires de son équipe face à Empoli (1-0), Cagliari (2-0) et l’AC Milan (2-1). Sa présence pour le quart de finale aller de Ligue des Champions entre la Vecchia Signora et l’Ajax Amsterdam (une rencontre à suivre mercredi à partir de 20h sur notre live commenté) était incertaine.

La course contre la montre pour retrouver la pleine possession de ses moyens physiques a donc débuté pour le Portugais qui a repris l’entraînement. Présent aujourd’hui à la séance collective, il n’a pas rencontre la moindre gêne comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. Il ne devrait pas avoir de doutes quant à sa présence dans le groupe bianconero pour le quart de finale de Ligue des Champions. Blessé de longue date, Douglas Costa pourrait faire son retour également. La situation semble plus complexe en revanche pour Emre Can qui se dirige vers un forfait.