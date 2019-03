Arrivé cet été à la Juventus en provenance du Real Madrid, Cristiano Ronaldo confirme encore une fois tout son talent. Avec déjà 19 buts et 6 passes décisives en 26 matches de Serie A, l’attaquant portugais a mis tout le monde d’accord en Serie A. Bien parti pour remporter le championnat avec les Bianconeri, le quintuple Ballon d’Or estime néanmoins qu’il est plus difficile de s’illustrer en Italie en tant que buteur. C’est en tout cas ce qu’il a affirmé dans une interview pour DAZN.

« A mon avis, il est plus difficile de marquer dans le championnat italien que dans le championnat espagnol ou le jeu est plus ouvert et les équipes prennent plus de risques. La priorité ici est de bien défendre et ensuite d’attaquer. En Espagne ce n’est pas comme ça. C’est toujours ouvert presque dans toutes les équipes. J’ai aussi joué en Angleterre pendant cinq ans et je pense que la Ligue dans laquelle il est le plus difficile de marquer est l’Italienne » a-t-il expliqué.