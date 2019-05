Amené à jouer les seconds couteaux cette saison, l’ailier colombien Juan Cuadrado (30 ans) a connu une blessure au ménisque qui l’a écarté des terrains pendant plus de quatre mois. Il facture seulement 1 but en 19 rencontres et pourrait ne plus être un joueur de la Juventus l’an prochain. Sous contrat jusqu’en juin 2020, il était annoncé en Angleterre.

Intéressés par son profil, Watford et West Ham voulaient attirer le natif de Necocli. Toutefois, selon Sky Sports, ces destinations ne plairaient pas à l’ancien joueur de Chelsea qui aimerait continuer avec la Juventus. Il a d’ailleurs récemment clamé son amour pour la Vecchia Signora au micro de Sky Italia : « je suis content au club, dans la ville et avec les gens. Ma famille est heureuse ici. J’ai toujours un an de contrat même si ça ne dépend pas que de moi. »