La Juventus Turin, jusque-là, avait su garder un certain équilibre dans sa grille salariale. Pas de superstar avec des émoluments énormes. Mais voilà, Cristiano Ronaldo est en chemin, et avec lui, une rémunération pharaonique de 30 M€ net par saison.

Les autres joueurs de la Juventus risquent d’être jaloux, car, comme le glisse malicieusement le journal Sport, le salaire de CR7 sera supérieur à l’addition des 5 plus gros salaires du clubs ! Ainsi, si l’on additionne ceux de Higuain, Dybala, Douglas Costa, Khedira et Pjanic, on obtient un total de 29 M€. Voilà qui devrait faire grincer quelques dents !