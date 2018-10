Revenu cet été à la Juventus après une pige à l’AC Milan, Leonardo Bonucci a rapidement retrouvé ses marques au sein de la défense des Bianconeri, disputant en intégralité toutes les rencontres de la Vieille Dame, à une exception près (il est resté sur le banc contre Frosinone, Ndlr). En cette période de trêve internationale, le joueur de 31 ans est donc revenu sur son début de saison dans un entretien accordé au Corriere dello Sport. L’occasion de parler de son futur.

« Mon rêve est de devenir un entraîneur important d’une grande équipe, peut-être la Juventus. C’est la raison pour laquelle j’observe et mets de côté tous les secrets des différents entraîneurs que j’ai dû essayer de chercher pour tirer le meilleur de moi-même. Je rencontre beaucoup de gens et ils me disent "Tu feras entraîneur". En vérité, c’est une chose à laquelle je réfléchis depuis plusieurs années. Ce serait bien de continuer dans le football comme ça. Peut-être dans ma Juventus », a expliqué l’international italien.