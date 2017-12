Depuis son départ du Paris Saint-Germain cet été, Blaise Matuidi poursuit son apprentissage de la Série avec la Juventus. L’international tricolore pas toujours titulaire, parvient tout de même à figurer régulièrement dans le onze type. Pour le site officiel du champion d’Italie, l’ancien parisien s’est confié sur son adaptation dans son nouveau club.

« Les coéquipiers et le staff m’ont accueilli dans les meilleures conditions et je crois que je me suis bien intégré. Je suis très heureux d’être à la Juventus. La Série A est un championnat très tactique, avec des joueurs intelligents qui ont une grande expérience et avec des qualités techniques importantes, » a commenté Matuidi.