La Juventus a connu sa première défaite hier lors de la 15e journée de Serie A. En déplacement du côté du stade Olympique de Rome, la Vieille Dame a perdu 3-1 face à la Lazio, en connaissant une rencontre agitée. Cuadrado a été expulsé, ce qui a précipité la chute de son équipe avec le second but encaissé dans la foulée, en plus d’un penalty concédé (finalement stoppé par Szczesny). Maurizio Sarri était forcément déçu en conférence de presse mais il estime que son équipe ne méritait pas de perdre et qu’elle n’aurait pas dû terminer à dix.

« Nous avons fait une excellente première mi-temps, malheureusement nous avons concédé un but à la fin de celle-ci. Ensuite, la reprise a été marquée par des épisodes défavorables. À nombre égal, nous avons joué à un bon niveau. Je n’ai pas vu de grosses erreurs de notre part, il faut faire plus attention à certains détails, avoir plus de rigueur. Le rouge ? La décision de l’arbitre a été un peu dure. Cela ne me semblait pas être clairement une opportunité de marquer car le joueur allait vers l’extérieur du terrain. » Avec cette défaite, la Juventus manque de reprendre la tête de la Serie A et reste deux points derrière l’Inter.