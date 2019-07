Auteur de sa pire saison depuis qu’il est à la Juventus en 2018-2019, Paulo Dybala (25 ans) a disputé la bagatelle de 42 matches pour 10 buts et 5 passes décisives. Bien moins influent depuis l’arrivée d’un certain Cristiano Ronaldo dans le Piémont, l’attaquant argentin est annoncé partant. Évoqué pour de possibles échanges avec Neymar (Paris Saint-Germain) et Romelu Lukaku (Manchester United), le natif de Laguna Larga s’éloigne tout doucement de l’Italie.

Présent lors de la présentation du nouveau calendrier de la Serie A, le vice-président de la Juventus, Pavel Nedved a décidé de botter en touche par rapport aux questions sur l’avenir de son numéro 10 : « il y a des propositions, il y a des intérêts. Mais nous attendons les choses concrètes avant de décider calmement » Pas forcément de quoi rassurer les fans de la Joya.

