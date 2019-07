Juan Cuadrado (31 ans) intéresse le marché chinois et plus particulièrement le Shanghai Shenhua selon Tuttosport. L’actuel quatorzième de Super League chinoise souhaiterait se pencher sur l’international colombien (83 sélections) en parallèle du dossier Stephan El Shaarawy (AS Roma).

L’ailier droit ne serait pas contre une pige du côté de l’Asie, lui qui n’est plus un cadre de la Juventus Turin, club avec qui il est lié jusqu’en juin 2020. Pour rappel, Cuadrado n’a disputé que 18 matches (1 but, 3 passes décisives) de Serie A lors de l’exercice 2018-2019.

