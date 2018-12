Retiré des terrains depuis maintenant un an, Kaká se consacre désormais à sa reconversion, toujours dans le monde du football, mais cette fois-ci en tant que dirigeant. Dimanche, le Brésilien a accordé un entretien au journal Le Parisien. Invité à s’exprimer sur le Paris Saint-Germain, il a confié avoir failli jouer pour le club de la capitale lors de son arrivée en Europe.

« J’ai failli y jouer. Quand j’ai quitté São Paulo pour l’AC Milan (en 2003), le club et Leonardo, qui était le manager lombard à l’époque, ont émis l’idée de me prêter une saison au PSG. À mon poste, il y avait déjà Rivaldo et Rui Costa, et il fallait que j’attende un peu pour me faire ma place. Finalement, quand je suis arrivé, ils ont préféré me garder. Et j’ai bien fait puisqu’on a gagné le Scudetto à la fin de la saison. » Il aura peut-être la chance d’intégrer l’organigramme parisien dans les années à venir, l’ex-Milanais posant sa candidature pour le PSG dans cette interview.