Vendredi dernier, le LOSC a officialisé la venue de Renato Sanches (22ans) en provenance du Bayern Munich pour les quatre prochaines saisons. Malgré une arrivée il y a de cela cinq jours, le club a appris qu’il ne pourrait pas aligner sa recrue face à Saint-Etienne demain (19h), pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. En effet, le Portugais n’aurait pas été enregistré à temps pour ce match.

« Il va falloir aujourd’hui qu’on me donne une explication par rapport à l’équité sportive. Des équipes qui n’ont pas eu leur calendrier bouleversé ont pu faire jouer de nouveaux joueurs arrivés quarante-huit heures avant le match. Saint-Étienne va pouvoir faire jouer Kolodziejczak, qui a signé jeudi. Et nous, on ne pourra pas faire jouer Renato cinq jours après son arrivée ? Le règlement, c’est une chose, l’interprétation des règlements, c’en est une autre. Et, en termes d’équité sportive, on est défavorisés. Elle serait peut-être arrivée jeudi, la recrue, si on avait joué le samedi » a déclaré hier Christophe Galtier en conférence de presse, pas du tout satisfait de la situation.

