La saison 2017/2018 des Reds de Liverpool restera certainement comme l’année du renouveau, tant sur la scène nationale (4ème de Premier League) que sur la scène européenne (finale de Ligue des Champions). Mais un sacré point noir est venu gâcher la saison des hommes de Jürgen Klopp. Deux énormes bourdes de leur gardien Loris Karius qui ont grandement contribué à la défaite des siens en finale face au Real Madrid. Conséquence, les dirigeants des Reds seraient à la recherche d’un nouveau gardien.

Et selon la presse britannique, ces derniers ont jeté leur dévolu sur Alisson Becker, dernier rempart de l’AS Roma. Egalement courtisé par le Real Madrid, le numéro 1 de la sélection auriverde risque de coûter une véritable fortune. Ainsi, comme le rapporte The Guardian, l’AS Roma souhaiterait attendre la fin du Mondial 2018 pour le vendre et a fixé son prix à 90 M€. Pour rappel, le joueur de 25 ans est sous contrat avec les Giallorossi jusqu’en juin 2021.