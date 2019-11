3e de Liga à un petit point du leader barcelonais après 13 journées, l’Atlético de Madrid réalise un début de saison à la hauteur de ses ambitions. Diego Simeone n’est pas complètement satisfait cependant. Il reproche notamment à son attaque de ne pas être assez décisive avec seulement 15 buts marqués en Liga.

L’Argentin voudrait recruter un nouveau numéro neuf cet hiver. Selon les informations de AS, le coach des Colchoneros est ravi de l’apport fourni par Alvaro Morata, auteur de six buts lors de ses six dernières sorties, mais beaucoup moins de Diego Costa, buteur à seulement deux reprises cette saison. En cas d’offre satisfaisante, l’Hispano-brésilien ne sera pas retenu et pour le remplacer, le club madrilène pense toujours à Rodrigo de Valence.