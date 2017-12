Adversaire de l’équipe de France en juin prochain en Russie, l’Australie n’a pour le moment plus de sélectionneur depuis la démission d’Ange Postecoglou le mois dernier. Et alors que la Coupe du Monde arrive à grands pas, la situation n’est pas prête de changer selon un communiqué de la fédération sortie la nuit dernière. David Gallop, le président de la fédération australienne, a averti que le nom du futur sélectionneur ne serait pas connu avant février.

« La FFA prendra la décision finale d’ici la mi-février de l’année prochaine, ce qui donnera au candidat retenu plus d’un mois pour se préparer avant les prochains matchs en mars. Dans l’état actuel des choses, personne n’est retenu ou exclu. Nous sommes ouverts à l’idée que l’entraîneur soit australien ou étranger. Nous sommes confiants sur le fait que nous attirerons la personne idoine pour mener les Socceroos à la Coupe du monde et espérons-le, au-delà. » D’après le Adelaïde Advertsier, Jürgen Klinsmann serait la priorité de la fédération mais elle ne dispose pas d’un budget suffisant (1,14 million de dollars selon la chaine SBS) pour s’offrir l’ancien sélectionneur des États-Unis qui touchait le double.

.@FFA announces details of selection process and timing for new @Socceroos Head Coach - https://t.co/KewZGTZwbb #GoSocceroos pic.twitter.com/dH7vBUTyH2

— Caltex Socceroos (@Socceroos) 5 décembre 2017