Ashley Young (34 ans) défendra donc les couleurs de l’Inter Milan jusqu’à la fin de la saison (avec une année supplémentaire en option). Mais l’Anglais gardera toujours Manchester United dans un coin de sa tête. Il suffit de lire son message posté à l’instant sur les réseaux sociaux pour s’en convaincre.

« Manchester United m’a donné la chance de jouer avec des légendes, de gagner des titres, de travailler sous les ordres du meilleur entraîneur de l’histoire et d’être capitaine. Merci de m’avoir laissé faire partie de ton histoire pendant ces 8 ans et demi. A chaque fois que je suis entré sur le terrain avec ce maillot, j’ai donné mon maximum. Merci aux fans pour leur soutien pendant les hauts et les bas. Je pars en étant devenu l’un de vous, on se voit bientôt », a-t-il tweeté.

To @ManUtd : you gave me the chance to play with legends, to win trophies, to work under the greatest manager in history and to be your captain. Thank you for letting me be part of your story for eight and a half years pic.twitter.com/6ENXMEtjTG

— Ashley Young (@youngy18) January 17, 2020