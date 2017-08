L’attitude de Dembélé fait beaucoup parler en Allemagne depuis que le Français a décidé de se rebeller pour forcer son départ en Catalogne. Sa sanction a été prolongée par le Borussia Dortmund, et consultants et journalistes s’en donnent à cœur joie. C’est aussi le cas de Julian Nagelsmann, coach de Hoffenheim, qui s’en est pris à l’ancien du Stade Rennais.

« Dans la vraie vie, tu ne peux pas demander un crédit, le signer et ensuite revenir à la banque après trois semaines et leur dire "je n’ai pas envie de rendre l’argent, faites ce que vous voulez". Quand tu signes un contrat, tu dois le respecter. Il faut aussi l’appliquer au football et aux joueurs. Si ça se passait ici, ça ne me plairait pas du tout. Si le joueur veut partir et que les deux clubs sont d’accord, c’est autre chose, mais Dembélé a signé un contrat pour jouer à Dortmund, et si ce qui se dit est vrai, ce n’est pas légitime d’avoir séché l’entraînement », a expliqué l’Allemand.