Partenaire principal de la Fédération Française de Football depuis 2014, EDF a renouvelé son contrat de cinq années supplémentaires. Désormais lié jusqu’en 2023 avec l’institution qui gère le football français, la société énergétique apportera son soutien aux Équipes de France, aux formations amateurs et sera de nouveau un des sponsors de la Coupe de France. Des nouvelles missions ont été attribuées avec une implication accrue dans le football féminin et dans l’eFootbal.

Réjoui de cet accord, Noël Le Graët, le président de la FFF n’a pas caché son enthousiasme. « Cet engagement témoigne du dynamisme et de l’attractivité de notre football, de son rayonnement également, du niveau amateur jusqu’au plus haut niveau international, avec nos équipes de France masculines et féminines, avec nos compétitions nationales, à l’image de la Coupe de France qui nous réserve cette année encore des émotions magnifiques et des histoires uniques. L’investissement d’EDF dans les actions de la FFF pour le football féminin et le football amateur est remarquable. »