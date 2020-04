Pape Diouf n’a pas uniquement marqué l’OM et le football français, mais aussi la ville de Marseille. Il faut dire que les deux sont souvent liés. Et Christophe Galtier, natif de la cité phocéenne, connaît bien l’importance qu’avait l’ancien président de l’Olympique de Marseille dans sa ville. L’entraîneur du LOSC a ainsi tenu à lui rendre hommage suite à son triste décès mardi soir des suites du coronavirus.

« C’est avec une immense tristesse que j’ai appris hier soir le décès de Pape Diouf. Du journaliste à la plume magnifique, de l’agent qui n’avait qu’une seule parole au grand président olympien qu’il a été... Je garderai de Pape l’homme bienveillant et toujours là pour conseiller et aider. Énorme pensée à sa famille. RIP », a lancé le coach via les réseaux sociaux de son agence Score Agencies.