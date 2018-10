Deux jours après le drame terrible qui a secoué Leicester et qui a notamment causé le décès du président du club anglais, Vichai Srivaddhanaprabha dans un accident d’hélicoptère, les hommages se multiplient.

Si de nombreux joueurs des Foxes avaient déjà rendu hommage à l’homme d’affaires thaïlandais, N’Golo Kanté, ancien joueur du club et champion d’Angleterre en 2016 avec Leicester, s’est exprimé très simplement sur son compte twitter. « Prières et pensées aux familles et à toute la famille de Leicester dans cette période si difficile. »

Prayers and thoughts to the families and to all the @LCFC family in such a difficult time. pic.twitter.com/l5g589NsoJ

— N'Golo Kanté (@nglkante) 29 octobre 2018