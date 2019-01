L’OM et Monaco s’apprêtent à se disputer une rencontre très importante dimanche soir au Vélodrome (à suivre en live commenté sur notre site à partir de 20h). Mal en point, les deux équipes ont tout intérêt à gagner pour redresser leur situation. Ça se présente déjà mal pour l’ASM, qui a encore un effectif amoindri.

En tout, 12 joueurs monégasques seront absents de ce choc. Pellegri, Mboula et Almany Touré sont en soins. Geubbels, Adama Traoré, Raggi, Chadli, Pierre-Gabriel, Aholou et Ndoram sont encore en phase de réathlétisation quant à Jovetic et Sidibé, ils participent à un entraînement réadapté. Falcao devrait lui être du match mais un doute subsiste pour Subasic qui fait face à deuil familial.