Après une saison passée sur le banc sous les ordres de Maurizio Sarri à Chelsea (22 petites minutes jouées en Premier League), Gary Cahill a décidé de quitter le club londonien, sept ans après son arrivée dans la capitale anglaise, lui qui était de toute manière en fin de contrat à Chelsea. Mais le défenseur central ne souhaite pas pour autant arrêter sa carrière, et veut s’offrir un nouveau challenge.

Comme l’indique SportMediaset, Cahill intéresse fortement le nouvel entraîneur de l’Inter Milan, Antonio Conte, qui l’a déjà eu sous ses ordres chez les Blues (entre 2016 et 2018). Le défenseur anglais de 33 ans pourrait venir remplacer Miranda (34 ans), à qui il ne reste plus qu’une année de contrat chez les Lombards, et qui sort lui aussi d’une saison compliquée en Serie A (14 matches joués).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10