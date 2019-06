Présent à Chelsea depuis huit années maintenant, le défenseur Gary Cahill, va s’en aller sous d’autres cieux. Peu utilisé cette saison par Maurizio Sarri (seulement 22 minutes en Premier League), Cahill n’a pas vu son contrat prolongé.

« La fin de saison marque la fin de la carrière mémorable de Gary Cahill à Chelsea », indique le communiqué fourni par les Blues. Le défenseur international anglais était annoncé du côté d’Aston Villa.

With the end of the season comes the end of @GaryJCahill's momentous Blues career...

A true Chelsea legend.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 2 juin 2019