Ce matin, Pamela Anderson a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux à l’encontre du gala annuel organisé par l’Olympique de Marseille. La raison du courroux de la compagne d’Adil Rami ? Le montant des fonds obtenu pour aider la reconstruction de Notre-Dame de Paris jugé trop important par rapport à ceux récoltés pour venir en aide aux enfants défavorisés. Un coup de gueule qui n’est pas passé inaperçu. Dans son communiqué de remerciement aux donateurs, l’OM n’a pas manqué d’envoyer un petit tacle à l’ancienne star d’Alerte à Malibu.

« De plus, à la suite de l’événement tragique de la basilique Notre-Dame de Paris, la Fondation a décidé d’ajouter à la vente aux enchères un lot inédit, la guitare de Bruce Springsteen dédicacée, afin de participer à la rénovation de ce lieu emblématique de France. Ce lot a été remporté par l’actionnaire Frank McCourt à titre personnel pour un montant de 100 000 €. Le montant des dons levés pour les actions sociales de l’OM dans la ville et sa région ont représenté plus de trois fois les fonds récoltés pour Notre-Dame de Paris. L’Olympique de Marseille remercie profondément tous les généreux donateurs - dont Madame Pamela Anderson ne faisait pas partie - qui ont montré leur grande générosité en participant activement aux enchères pour les actions sociales que la Fondation OM s’engage à développer à Marseille vis-à-vis de l’adolescence en difficulté », peut-on lire sur le communiqué