Soulagé par la décision du fair-play financier, l’Olympique de Marseille peut désormais recruter librement sur le marché des transferts. L’une des priorités concerne le poste de latéral gauche. Avec le départ à l’amiable de Patrice Evra en plein milieu de la saison, l’OM a dû évoluer toute la saison avec le seul Jordan Amavi comme spécialiste. Hiroki Sakai a parfois dépanné mais ce dernier a également été paralysé par une blessure.

Pour éviter pareille mésaventure la saison prochaine et pour apporter de la concurrence à Amavi, l’OM serait intéressé par Miguel Layún d’après AS. Capable d’évoluer latéral gauche ou droite, sa polyvalence est plus qu’appréciable pour n’importe quel entraîneur. Il a par ailleurs évolué en tant que milieu droit face à l’Allemagne en Coupe du monde. Un dossier qui parait toutefois difficile. Prêté cette saison au Séville FC par le FC Porto, le joueur de 29 ans semble bien parti pour rester en Andalousie. Ces derniers ont inclus dans le contrat une option d’achat à hauteur de 6 M€ et seraient enclins à la lever. Le quotidien espagnol indique que le Milan AC et Arsenal sont également intéressés.