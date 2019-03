L’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA vient de publier un communiqué pour annoncer des sanctions à l’encontre de l’Atlético de Madrid et de Diego Simeone. Les Colchoneros sont mis à l’amende pour des jets de projectiles et des escaliers bloqués lors de la réception de la Juventus Turin (2-0, 8e de finale aller de Ligue des Champions). Montant : 38 000€.

Pour sa célébration osée, l’Argentin, qui avait célébré un des buts des siens en montrant ses parties génitales, a écopé de 20 000€ d’amende. La Juve, elle, se voit sanctionnée. Pour avoir retardé le coup d’envoi de la partie, Massimiliano Allegri est averti, tandis que la Vieille Dame devra régler 30 000€ d’amende.