Sergio Ramos avait, une fois encore, été au cœur de la polémique lors du duel entre l’Ajax et le Real Madrid. L’Espagnol est accusé d’avoir forcé un carton jaune afin d’être suspendu pour le retour et d’être "clean" pour les quarts. « Oui, la vérité, c’est que vu le résultat... C’est une donnée que j’avais en tête. Ce n’est pas que je sous-estime l’adversaire, mais, parfois, il faut prendre des décisions et j’ai choisi de faire ça », a-t-il ensuite avoué.

Il est ensuite revenu sur ses propos. Ce qui n’a pas empêché l’UEFA d’ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre pour le motif suivant : « recevoir un carton jaune volontairement ». L’institution se réunira le 28 février prochain pour prendre une décision.