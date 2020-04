Comment va se structurer la fin de saison en Ligue 1 ? Peu à peu, on commence à avoir des indices, alors que l’Equipe dévoilait plus tôt dans la journée que deux dates sont envisagées pour la reprise : le 3 et le 17 juin. Mais comme l’explique Le Parisien, certains clubs souhaitent toujours que la saison soit annulée.

C’est le cas de l’UCPF, le syndicat qui regroupe la majorité des formations de Ligue 2 et certaines formations de Ligue 1 un peu moins puissantes. Le syndicat souhaite ainsi voir un championnat de France à 22 équipes. Il n’y aurait donc pas d’équipes reléguées, mais les deux premiers de Ligue 2 seraient promus en Ligue 1. Pas sûr que ça plaise à tout le monde...