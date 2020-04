Les joueurs français s’exportent plutôt bien. C’est ce que confirme le dernier rapport de l’Observatoire du football (CIES), dans lequel on retrouve la France au deuxième rang des pays les plus exportateurs de joueurs (1027 joueurs exportés, dont 74% présents dans un championnat de première division) dans le monde durant l’année civile 2019.

Le Brésil, avec 1600 footballeurs exportés, domine largement ce classement devant la France donc. L’Argentine (972 joueurs) complète le podium et se classe troisième devant l’Angleterre (565) et l’Espagne (559), qui ferme la marche du top 5. A noter que le Nigeria est le principal exportateur africain (399 joueurs à l’étranger), tandis que le Japon est le premier exportateur asiatique (161).

New @CIES_Football Weekly Post ranks nations according to the number of their representatives in foreign leagues worldwide : Brazil ahead of France and Argentina Full study https://t.co/MV7u6qTVVc pic.twitter.com/VqILaNw8pi

— CIES Football Obs (@CIES_Football) April 20, 2020