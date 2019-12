Le feuilleton des droits télés est encore loin d’être terminé. Après l’annonce un peu plus tôt dans la soirée d’un accord entre Canal Plus et BeIN Sports pour que 28 des 38 meilleures affiches de Ligue 1 soient diffusées sur la chaîne cryptée (et ce dès la saison prochaine), la Ligue Professionnel de Football a tenu à réagir. Elle prend acte de ce partenariat mais attend de recevoir le contrat entre ses mains et en vérifier les termes.

« La LFP a pris connaissance de l’annonce effectuée par le groupe Canal+ et beIN SPORTS en vue d’un accord de sous-licence portant sur le lot 3 de l’appel à candidatures de la Ligue 1 pour les saisons 2020 à 2024 comprenant deux matchs par journée de championnat, soit 28 choix 1, 10 choix 3 et 38 choix 4. Contrairement à ce qui a été indiqué, sur les 76 matchs faisant l’objet de cet accord, 57 matchs seront diffusés en exclusivité par Canal+ et 19 matchs seront co-diffusés avec MEDIAPRO. Conformément aux dispositions de l’appel à candidatures de la Ligue 1, la LFP attend de recevoir la copie du projet de contrat de sous-licence. »