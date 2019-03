Victorieux du Real Madrid 4-1 hier, l’Ajax Amsterdam a réalisé un match titanesque pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Godenzonen ont été portés par leur jeune génération néerlandaise avec entre autres Donny van de Beek, Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong. Les trois hommes ont été sélectionnés par Ronald Koeman pour la trêve du mois de mars. Ils pourront porter le maillot des Pays-Bas face à la Biélorussie le 21 mars et contre l’Allemagne le 24 mars.

Deux échéances importantes puisque ce sont deux rencontres comptabilisant pour les éliminatoires de l’Euro 2020. On retrouve peu de surprises dans ce groupe avec les présences des Lyonnais Memphis Depay et Kenny Tete tout comme le Marseillais Kevin Strootman. Le vétéran Kenneth Vermeet qui a obtenu plus de temps de jeu ces dernières semaines avec le Feyenoord fait également son retour en sélection.