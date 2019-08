Présent en conférence de presse ce vendredi à l’avant-veille de la rencontre entre l’OM et Saint-Etienne (ce dimanche à 21h, match à suivre en live en commenté sur notre site), André Villas-Boas a parlé des petits moyens mis à disposition de son club cet été. L’entraîneur portugais était au courant de cette situation économique avant de venir et pour ça il n’est pas surpris. Il a cependant fait un rappel aux supporters.

« Notre réunion était claire. On a parlé des recrues, des investissements, des joueurs, on a clarifié un peu tout ça pour les supporters, pour faire passer un message. Quand tu écoutes, la presse ou les supporters, on va signer un joueur 10, 15, 20 M€. C’est fini ça, c’est le passé. C’est un message pour clarifier tout ça. On attendait peut-être des offres pour certains de nos joueurs, ce qui nous aurait donné plus de flexibilité sur le mercato mais à la fin je suis content car les bons joueurs sont là donc aucun problème. On a un effectif très court. On a aussi un investissement moral dans les petits jeunes pour voir si on peut sortir quelqu’un de là bas. On part un peu à la découverte. Ce n’est pas une situation idéale mais la situation actuellement. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10