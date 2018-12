José Mourinho n’est plus l’entraîneur de Manchester United. Le technicien portugais, arrivé en 2016 pour succéder à Louis van Gaal, aura passé deux saisons à la tête du club mancunien et n’aura remporté qu’une Coupe de la Ligue et une Ligue Europa. Finalement limogé après le revers contre Liverpool (3-1), le Special One laisse Manchester United en 6e position, à huit points d’Arsenal, 5e.

Et s’il devrait percevoir 25M€ de licenciements, le technicien portugais va devoir passer à la caisse pour une tout autre raison. En effet, selon le Guardian, José Mourinho n’avait pas acheté de maison à Manchester, puisqu’il résidait au Lowry Hotel depuis son arrivée. L’ancien entraîneur des Red Devils va ainsi devoir payer 895 nuits, ce qui reviendrait à... 594 000€. Une addition salée pour le technicien mancunien.