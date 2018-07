Après les signatures de Naby Keita, déjà officielle depuis la saison dernière, et Fabinho, Liverpool poursuit ses travaux d’été en vue de la saison prochaine. Parfois, le meilleur des renforts se situe juste-là, sous son nez. Auteur d’une première saison exceptionnelle sous le maillot de Liverpool, Mohamed Salah a paraphé ce matin un nouveau contrat portant sur quatre saisons. L’Egyptien n’a pas tardé à réagir à cet événement, venu égayer un mois de juin maussade du côté de la Russie.

« Je suis très heureux d’annoncer que j’ai signé un nouveau contrat avec Liverpool. Ma première année au club a été une incroyable expérience pour ma famille et pour moi. Je dois remercier tout le monde à Liverpool, mais aussi nos supporters. Je sais que l’on peut réaliser de grandes choses ensemble (...), » a-t-il déclaré dans un message adressé aux supporters des Reds.

.@MoSalah has a message for all you Reds...https://t.co/EmC7lbLdBK pic.twitter.com/FBKfXfWe6G

— Liverpool FC (@LFC) 2 juillet 2018