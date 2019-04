Le Paris Saint-Germain jouait sa rencontre en retard de la 34e journée de Ligue 1 contre Montpellier ce mardi soir. Les Parisiens se sont inclinés (2-3) et Presnel Kimpembe a encore été à côté de la plaque avec de nombreuses erreurs et un nouveau but contre son camp. Voici ce qu’en pense son entraîneur.

« Il a trop joué. Il y a des jours comme aujourd’hui où tu as l’impression que c’est trop difficile. Je ne vais pas dire qu’il est coupable, il était là pendant les dernières semaines », a expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse.