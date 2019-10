L’Olympique Lyonnais n’a pu faire mieux qu’un match nul (0-0) face au Dijon Football Côte-d’Or pour la première de Rudi Garcia en tant qu’entraîneur lyonnais samedi après-midi lors de la 10e journée. Cependant, l’inefficacité de l’OL à domicile au Groupama Stadium commence à inquiéter et à battre les records.

En effet, après la défaite face au Paris Saint-Germain (0-1) et face au FC Nantes (0-1), l’actuel dix-septième de Ligue 1 reste sur 329 minutes sans inscrire le moindre but. Le dernier buteur se nomme Memphis Depay lors du match nul face à Bordeaux (1-1) peu après la demi-heure de jeu lors de la quatrième journée de championnat. Il s’agit-là d’une disette que le club rhodanien n’avait plus connue depuis 1960, soit 59 ans. Rien que ça.