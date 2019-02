Alors qu’il a récemment confié qu’il voulait retrouver un banc cet été, Laurent Blanc a également dévoilé d’autres éléments sur sa carrière d’entraîneur. Dans une interview accordée au Times, le Français a révélé qu’il avait eu des contacts avec Manchester United en 2014 : « J’ai eu un appel d’un dirigeant, je préfère ne pas dire qui, et quelques discussions. Cependant j’étais à Paris, donc c’était très difficile pour moi. Nous sommes restés en contact, mais ils ont finalement recruté Van Gaal. »

Pour rappel, Laurent Blanc était à cette époque l’entraîneur du PSG depuis un an (il le restera jusqu’en 2016), et il a indiqué que depuis l’arrivée de Louis Van Gaal sur le banc mancunien (qui le quittera en 2016), il n’a plus eu de contacts avec les Red Devils.