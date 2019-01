Quatrième de Serie A à l’issue de la première partie de saison mais également qualifiée pour les seizièmes de finale de Ligue Europa, la Lazio a bien débuté son exercice 2018-2019, mais la formation romaine compte se renforcer, ou du moins remplacer les joueurs partis. Annoncé du côté de Parme, Martin Caceres devrait prochainement quitter l’équipe de Simone Inzaghi.

Et La Gazzetta dello Sport annonce que la Lazio aurait ciblé son remplaçant. Avec seulement dix apparitions depuis le début de la saison avec Chelsea, Davide Zappacosta n’entre pas vraiment dans les plans de Maurizio Sarri, et la Lazio pourrait tenter de se le faire prêter. En cas d’échec dans ce dossier, les dirigeants romains auraient également Matteo Darmian (Manchester United) et Jacopo Sala (Sampdoria) dans leur viseur.