Mardi et mercredi se déroulait la troisième journée de la phase de poules de Ligue des champions. Celle-ci a notamment permis à Tottenham ou encore au PSG d’inscrire une avalanche de buts face à l’Etoile Rouge de Belgrade (5-0) et au Club Bruges (5-0).

C’est donc fort logiquement qu’on retrouve ainsi trois joueurs des Spurs et deux du Paris Saint-Germain dans le onze concocté par l’UEFA. Ainsi, Gazzaniga, Son et Lamela figurent dans cette équipe type tout comme Angel Di Maria et Kylian Mbappé. Auteur d’un triplé face à l’Atalanta Bergame avec Manchester City, Raheem Sterling apparaît également dans ce onze.