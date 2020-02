Demain soir, l’Atlético de Madrid va recevoir Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (match à suivre en direct sur notre site en live commenté). Un choc qui opposera deux entraîneurs charismatiques, à savoir Diego Simeone et Jürgen Klopp. Ce dernier a d’ailleurs défendu l’Argentin, pointé du doigt cette saison, en conférence de presse.

« Je ne le connais pas assez bien pour connaître son style managérial. Mais c’était un joueur de classe mondiale et je ne l’étais pas, c’est évident. Je ne connais pas la plus grande différence entre nous (...) Les équipes de Diego Simeone sont toujours parfaitement organisées. Ce sont des équipes de classe mondiale, ce qui fait de lui l’un des meilleurs. Nous nous sommes rencontrés une ou deux fois, avons échangé quelques messages après de grosses défaites ou de grosses victoires. C’est notre première rencontre en compétition, ce sera intéressant ! C’est ça le football. Huit années, sept probablement réussies. Vous perdez de bons joueurs, c’est difficile, vous devez changer d’équipe et faire venir de nouveaux joueurs et ils doivent s’habituer à la philosophie. Cela prend du temps ». Enfin, l’Allemand a conclu : « Les gens disent que je suis émotif sur la ligne de touche. Mais je suis au niveau 4 alors que Diego Simeone est au niveau 12 ». Un autre match se jouera donc sur le banc demain soir.