Très attendu, le duel entre l’Olympique Lyonnais et le FC Barcelone (à suivre sur notre live commenté) s’annonce palpitant. Et pour cette affiche au sommet, il faut bien un homme de poigne pour diriger les 22 acteurs. C’est l’arbitre turc Cüneyt Çakir qui a donc été désigné. Très expérimenté sur le plan européen, il a pris part à 41 rencontres lors desquelles il a distribué 154 cartons jaunes et 8 cartons rouges. Il a également attribué des penalties à 15 reprises.

Parmi les affiches les plus prestigieuses auquel il a participé, figure la finale de la Ligue des Champions 2015 entre la Juventus et le FC Barcelone (1-3). Cette année, il a déjà pris part à trois rencontres dans la compétition dont le duel entre Liverpool et le Paris Saint-Germain (3-2). Il n’a croisé la route de Lyon qu’à une seule reprise. C’était le 18 octobre 2011 lors de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les Gones s’étaient incliné 4-0 sur la pelouse du Real Madrid. Il sera assisté par Bahattin Duran et Tarik Ongun. Enfin, le Néerlandais Danny Makkelie sera chargé de l’assistance vidéo. Ce dernier a rencontré Lyon cette saison lors de la 4e journée de la phase de poules face à Hoffenheim (2-2).