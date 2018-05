Président de la Juventus Turin, Andrea Agnelli est également à la tête de l’ECA, l’Association Européenne des Clubs. Et dans une entretien accordé au Guardian mercredi, l’homme d’affaires a expliqué vouloir augmenter le nombre de matches en Ligue des champions : « nous voulons tous plus de matches européens et moins de rencontres domestiques, combinés à une réduction globale du nombre de rencontres, car nous ne voulons pas dépasser un certain nombre. Et nous nous sommes dit : ’faisons une proposition’. »

Et cette suggestion est simple. Andrea Agnelli veut changer de système et passer à quatre groupes de huit équipes, alors qu’aujourd’hui, les 32 équipes sont reparties dans huit poules. Chaque formation qui disputera la C1 pourrait donc jouer 14 rencontres lors des phases de poules, contre six actuellement. « Si nous parvenons à trouver un terrain d’entente avec les associations nationales européennes de football, les ligues européennes, l’UEFA et les clubs, je pense que c’est une évolution normale dans le foot », a-t-il conclu. Il faudra donc attendre quelques temps pour savoir si ce projet prendra forme.