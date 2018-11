Deux semaines après le match nul spectaculaire à la Rhein-Neckar-Arena (3-3), l’Olympique Lyonnais et Hoffenheim se retrouvaient ce mercredi soir au Parc OL dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Pour ce match, Bruno Genesio optait pour un 3-5-2 avec Fekir en soutien de Depay. En face, Julian Nagelsmann choisissait un 3-4-3 avec la pépite Reiss Nelson sur le banc de touche. Et dans un match dominé par les hommes de Bruno Genesio, Lyon s’est sabordé et a concédé le nul (2-2).

Et malgré un début de match à l’avantage des Allemands, Nabil Fekir débloquait la situation après un cafouillage dans la surface (1-0, 20e). Si Lopes sauvait devant Belfodil (24e) et Schulz (27e), Ndombele doublait la mise d’une frappe déviée par Vogt (2-0, 28e). En seconde période, Nuhu laissait les siens en infériorité numérique après un second carton jaune (51e). Et si les Allemands tentaient de revenir dans le match, Kramaric y parvenait et trompait Lopes d’une frappe croisée de l’extérieur de la surface (2-1, 65e). Malgré plusieurs énormes occasions pour les Gones (74e, 81e, 85e), Hoffenheim égalisait par l’intermédiaire de Kadeřábek (2-2, 90e+1). Les Lyonnais ont craqué et ont manqué une incroyable occasion de se rapprocher de la qualification.