Leader de son groupe au coup d’envoi, l’Olympique Lyonnais se déplaçait en Allemagne dans le but de s’imposer sur le terrain d’Hoffenheim et confirmer ainsi son leadership. Pour ce faire, les Gones devaient toutefois composer avec plusieurs absents (Maxwel Cornet, Nabil Fekir, Léo Dubois et Rafael). Ce qui n’a pas empêché les Rhodaniens de prendre le match par le bon bout. Dans cette rencontre ouverte, les hommes de Bruno Genesio se sont en effet mis en évidence dès les dix premières minutes. Positionnés assez haut, fluides dans la circulation de balle, les partenaires de Memphis Depay ont signé les trois premières alertes par Bertrand Traoré (3e), Martin Terrier (4e) et Houssem Aouar (9e).

Dominateur, l’OL a toutefois failli payer cher sa stérilité face au but. Alors qu’ils jouaient juste et précis, les Gones se sont mis tous seuls à déjouer, balançant des ballons à l’emporte-pièce. Il n’en fallait pas tant pour qu’Hoffenheim se mette en action grâce notamment à ses deux latéraux très incisifs. Il a fallu un Anthony Lopes très alerte pour éviter le pire (18e, 20e, 25e). Malmenés, les Gones s’en sont remis à une énorme bourde du capitaine adverse, Kevin Vogt pour ouvrir le score contre le cours du jeu. Vogt s’est troué dans sa passe en retrait pour son gardien et Traoré en a profité pour jaillir et marquer dans le but vide (0-1, 27e). Le premier en Ligue des Champions pour le Burkinabé. Un joli coup de main pour un OL qui était alors peu en vue.

Un OL sur un courant très alternatif

Devant au tableau d’affichage, l’OL n’en a pas profité pour autant pour faire le break. Bien au contraire. Toujours aussi brouillons techniquement et pas vraiment performants dans leur repli défensif, les hommes de Genesio n’ont fait que subir les vagues d’attaques adverses menées par un Kaderabek très tranchant face à Ferland Mendy. C’est d’ailleurs du Tchèque qu’est venu ce qui devait arriver, à savoir le but égalisateur signé Kramaric, bien aidé par un dégagement plus qu’hasardeux de Jason Denayer (1-1, 33e). Battus dans l’engagement, les Gones ont alors failli se faire punir une deuxième fois à deux reprises (38e, 44e). Mais ce n’était que partie remise.

Au retour des vestiaires, il n’a en effet fallu que trois minutes aux hôtes de la rencontre pour voir leurs efforts être récompensés. Et c’est encore Kramaric qui a bénéficié d’un centre de Demirbay pour planter un doublé (2-1, 48e). Un deuxième but allemand bien facilité par le marquage plus que lâche de Traoré sur le Croate. Sans impact, l’OL se trouvait au bord du précipice et la chute n’était pas loin sans un nouvel arrêt de Lopes sur une frappe à bout portant de Kaderabek (57e). Mais comme en première période, c’est quand l’OL ne le méritait pas forcément qu’il a su trouver la faille. Et cette fois-ci, c’est une mine de Tanguy Ndombele, déviée par Baumann, qui a sauvé les siens (2-2, 58e). La fin de la rencontre a alors été complètement folle.

Discret depuis le début du match, Memphis Depay a su sortir de son chapeau au bon moment sur une passe en profondeur d’Aouar pour redonner l’avantage à l’OL (2-3, 68e). Un scénario qui était loin d’être imaginable, d’autant qu’Hoffenheim a multiplié les frappes au but (70e, 71e, 88e). Mais alors que les Rhodaniens semblaient partis pour réaliser un bel exploit, le forcing allemand a fini par payer, sur un centre de Schulz repris victorieusement par Joelinton (3-3, 90e). Au final, l’OL peut donc s’en mordre les doigts, d’autant que Manchester City lui a ravi la première place du groupe. Mais avec 26 tirs concédés, les Gones méritaient-ils vraiment mieux ?

Homme du match : Lopes (7,5) : si l’OL n’a pas perdu ce soir, c’est en très grande partie grâce à l’international portugais. Lâché par sa défense sur les deux buts inscrits par Hoffenheim, le portier rhodanien a tout de même évité aux siens de prendre l’eau lorsque le score était en leur défaveur (18e, 25e, 38e). Il a ensuite été énorme pour préserver le résultat positif de l’OL (57e, 70e, 71e).

Hoffenheim :

Baumann (4) : il a été sollicité dès la 4e minute de jeu, sur une frappe lointaine de Terrier, qui n’a pas causé de souci. Son dégagement en six mètres à la 27 a mis en difficulté son capitaine Vogt, menant au but de Traoré après que ce dernier a éliminé le gardien. Sur le but de Ndombele, il a mal bouché son premier poteau et il s’est fait crucifier par l’international français (59e). Il n’a rien pu faire sur le but de Depay, arrivé à pleine vitesse (67e).

Akpoguma (3,5) : le défenseur allemand a eu pas mal de déchets dans ses relances en début de rencontre (6e, 16e). Il s’est tout de même rattrapé par ses bonnes interventions défensives (9e, 28e). Malheureusement pour lui, les 45 dernières minutes ont été très compliquées. À la 67e, il est complètement passé au travers et est pris de vitesse par Depay, qui s’en est allé tromper Baumann (67e). Une mauvaise prestation.

Vogt (3) : le capitaine de la formation allemande a connu une demi-heure très compliquée. Outre son problème de vitesse face aux attaquants lyonnais, c’est lui qui a été l’auteur de la mauvaise relance permettant à Traoré d’ouvrir le score (27e). Il est à nouveau impliqué sur les deux buts lyonnais en deuxième mi-temps. Il a d’abord laissé trop d’espace à Ndombele qui a pu égaliser (59e). Il est ensuite pris de vitesse par Depay qui est allé marquer le but du 3-0 (67e). Il a tenté de se rattraper en fin de match, mais sa tête est passée à côté (88e). Un match à oublier pour lui.

Bicakcic (3,5) : tout comme ses compères en défense, il a eu du mal à démarrer la partie, subissant les assauts lyonnais (3e, 9e). Il a aussi tenté sa chance à la 12e à la suite d’un corner, sans conséquence. La deuxième période n’a pas été bonne pour lui. À l’heure de jeu, il est dépassé par un appel de Ndombele, qui a permis à l’OL d’égaliser (59e). Il a cédé sa place à Reiss Nelson (73e). La jeune pépite anglaise a accéléré quelques fois, sans être réellement dangereuse.

Kaderabek (6,5) : aligné sur le côté droit, le Tchèque a réussi à prendre le dessus sur Mendy en première période. Il a aussi multiplié les centres dangereux (17e, 36e, 37e, 38e, 40, 43e). C’est lui qui a bien remisé de la tête une ouverture de Grillitsch, permettant à Kramaric d’égaliser (33e). Il a essayé de tromper Lopes, mais le gardien lyonnais a bien stoppé sa frappe (57e). On l’a ensuite moins vu.

Demirbay (6) : titulaire au milieu de terrain, a effectué un travail de l’ombre en première période, particulièrement à la relance, se distinguant aussi par deux frappes contrées (38e, 41e). La deuxième a démarré tambour battant : il a ajusté un centre au second poteau pour Kramaric qui n’a plus qu’à marquer (47e). Il a tiré par deux fois au but, sans trouver la faille (54e, 80e). Il a continué son travail dans l’entrejeu.

Grillitsch (6) : l’international autrichien a été propre dans son jeu. Il a bien ressorti les ballons lorsque sa défense était en difficulté. Auteur de bonnes interventions défensives (11e, 13e), il a aussi été décisif sur cette belle ouverture menant à l’égalisation de Kramaric (33e). En deuxième période, sa frappe à la 79e est déviée en corner. Il a continué à mener le jeu de son équipe, mais il n’a pas sonné la révolte.

Schulz (7) : sur son côté gauche, il a donné du fil à retordre à Tete. Il s’est montré très offensif et a beaucoup centré, à l’instar de son coéquipier à droite Kaderabek (8e, 12e, 18e, 41e, 45e). Le début du deuxième acte a été dans la continuité du premier, continuant les débordements. Il a tenté sa chance, que Lopes a repoussée (71e). C’est lui qui a délivré la passe décisive en fin de match pour Joelinton (90+2e). Défensivement, il n’a pas été inquiété.

Szalai (6) : en pointe, le Hongrois a mal exploité les opportunités qu’il a eues, notamment sur une contre-attaque à la 13e minute. Il n’a pas réussi à reprendre les centres qui lui ont été adressés, ou alors mal (43e). Mais il a quand même fourni de nombreux efforts, sans être payants. Il est remplacé par Joelinton à la 61e. Le Brésilien a égalisé en toute fin de rencontre sur un bon centre de Shulz (90+2e).

Belfodil (5,5) : l’Algérien retrouvait son ancien club ce soir. Malgré des tentatives en première mi-temps, il n’a jamais trouvé la faille (18e, 20e, 35e, 38e). Idem lors de la seconde (64e). Malgré les efforts fournis, il n’a donc pas été décisif pour permettre à son équipe de l’emporter. Il est remplacé par Steven Zuber (80e). Il n’a pas eu le temps de s’illustrer.

Kramaric (7,5) : le joueur d’Hoffeneim le plus en vue offensivement ce soir. Il s’est essayé plusieurs fois à la frappe (8e 33e), avant d’égaliser à bout portant (33e). En début de seconde mi-temps, il a permis aux siens de passer devant provisoirement en reprenant un centre de Demirbay (47e). Il a ensuite continué à apporter le danger (70e, 80e), en vain.

Olympique Lyonnais :

Lopes (7,5) : voir ci-dessus.

Tete (4) : soirée compliquée pour le Batave. Offensivement, il n’a quasiment jamais été mordant. Et pour cause. Il a eu à gérer les assauts de Kramaric et de Schulz. Un enfer qui a duré 90 minutes.

Marcelo (3,5) : les temps sont durs pour le Brésilien. Mis sur le banc face au PSG, il n’a pas vraiment envoyé un signal positif ce soir. Souvent dépassé dans les duels, il a plombé le jeu des siens.

Denayer (4) : moins en difficulté que son compère en charnière centrale, le Belge n’a pas été flamboyant non plus. Impliqué sur le premier but adverse à cause d’un dégagement hasardeux de la tête, il ne voit pas non plus Joelinton dans son dos sur le but égalisateur des Allemands en toute fin de match.

Mendy (3,5) : à l’instar de Tete, il a subi la loi des latéraux d’Hoffenheim. Devancé dans presque tous ses duels avec Kaderabek, l’ex-Havrais est impliqué sur deux des trois buts inscrits par l’adversaire. Il s’est un peu repris en deuxième période, mais sans plus.

Tousart (5) : après l’enchaînement de contre-performances ces derniers temps, le milieu lyonnais avait besoin de se refaire une santé. Et ce soir, s’il n’a pas été extraordinaire, il a fait son match. Sobre, mais propre, il aurait mérité un peu plus d’aide de la part de ses deux coéquipiers du milieu.

Ndombele (6,5) : auteur d’une belle combinaison avec Traoré en début de match (3e), il a joué dans une position très haute dès l’entame du match. Intéressant, même s’il a souvent été à la peine dans ses replis défensifs. Mais sa mine synonyme de but égalisateur (58e) démontre qu’il peut signer une action de classe à tout instant, même si le portier adverse l’a bien aidé.

Aouar (5,5) : après une première action chaude à la 9e minute, le milieu de terrain a passé un long moment sur le terrain sans savoir quoi faire pour aider le secteur offensif lyonnais. Également coupable d’un repli défensif hésitant, il a sauvé son match avec une passe en profondeur bien sentie pour Depay (68e).

Traoré (4,5) : heureusement que le Burkinabé a profité d’une grosse erreur de Vogt pour mettre l’OL sur orbite (27e), parce que la suite de son match n’a pas été très brillante. Incapable de faire de vraies différences, il a également signé des interventions défensives très limites, notamment celle coupable sur le but de Kramaric (47e). Remplacé par Diop (90e).

Terrier (4) : positionné sur le côté gauche, l’ancien Lillois n’a pas été très brillant ce soir. Offensivement, hormis une frappe aux vingt mètres signée à la 4e minute, rien d’autre à signaler. Remplacé par Ferri (82e).

Depay (5) : le Hollandais s’est senti bien seul devant. En effet, si l’entame de match des Gones lui laissait penser qu’il allait vivre une grande soirée, le manque d’impact des siens l’a mis dans une position compliquée, seul dans la défense adverse. Il a eu le mérite de se battre. Des efforts récompensés à 68e. Lancé par Aouar, il a résisté au retour d’Akpoguma pour battre Baumann et inscrire le but de la victoire lyonnaise. Enfin, c’est ce que pensaient les Gones... Remplacé par Dembélé (81e).