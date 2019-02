Opposé ce mardi à l’Olympique Lyonnais en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (à suivre sur notre live commenté), le FC Barcelone pourra notamment compter sur Luis Suarez pour apporter le danger en attaque. Toutefois, l’attaquant uruguayen n’est pas au mieux lors de ses déplacements dans cette compétition. Il reste sur une série de 1252 jours sans marquer à l’extérieur en Ligue des Champions.

Soit 16 rencontres comme le rapporte As. Ainsi, son dernier but à l’extérieur dans cette compétition remonte au 16 septembre 2015 et à une rencontre entre l’AS Rome et le FC Barcelone (1-1). Une disette incroyable pour l’ancien de l’Ajax Amsterdam qui est totalement passé à travers dans plusieurs rencontres de phase à élimination directe depuis.