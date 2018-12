Le PSG joue sa qualification ce mardi soir en 8e de finale de la Ligue des Champions. En déplacement à l’Etoile Rouge de Belgrade (match à suivre en lice sur Foot Mercato), le champion de France a besoin d’un match nul pour être certain de passer la phase de poules. En cas de défaite, il faudra surveiller le résultat de Liverpool-Naples (une rencontre également à suivre en live sur notre site).

Car en cas d’élimination et de reversement en Ligue Europa, le manque à gagner serait énorme. Une qualification pour les 8es de finale de Ligue des Champions rapporte un premier gros chèque de 9,5 M€, auquel il faudra rajouter l’éventuelle somme qui dépend du résultat de ce soir : 2,7 M€ en cas de victoire et 900 000€ pour un match nul, la défaite ne rapportant rien. Le PSG pourra aussi toucher une belle manne financière en cas de qualification pour les tours suivants : 10,5 M€ pour une place en quart de finale, 12 M€ pour une demi-finale, 15 M€ pour la finale et 19 M€ en cas de victoire. Ajoutez à cela la recette de billetterie de 5 M€ par match environ et le PSG pourrait voir arriver le Fair-Play financier un peu plus sereinement. D’autant que le club de la capitale cherche un nouveau sponsor maillot et se retrouverait en position de force pour négocier. En revanche, s’il est reversé en 16e de finale de la Ligue Europa, Paris ne toucherait que 500 000 € dans l’immédiat, la victoire finale rapportant tout de même 14 M€. Au PSG de jouer.