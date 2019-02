Alors que Tottenham accueillait le Borussia Dortmund, l’Ajax Amsterdam recevait de son côté le Real Madrid à la Johan Cruyff ArenA dans le cadre des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Triple tenant du titre, le club madrilène voulait prendre une option pour la qualification, alors que la formation néerlandaise avait pour objectif de créer l’exploit afin de bien débuter ce tour de C1. Dans cette rencontre, les locaux, poussés par leur public dans une très belle ambiance, prenaient les choses en main. Après une tentative de Mazraoui (9e), les Merengues répondaient par Vinicius Junior (14e). Mais les locaux maîtrisaient les débats. Tadic trouvait le poteau de Courtois (26e). Le portier belge remportait ensuite son duel avec Ziyech (36e) mais s’inclinait sur une tête de Tagliafico (37e). Finalement, l’arbitre refusait ce but avec l’aide de la VAR pour un hors-jeu de Tadic, qui semblait gêner Courtois. L’Ajax terminait sa première période sur une frappe de Schöne, sortie d’une claquette par Courtois (45e+2).

Au retour des vestiaires, l’Ajax Amsterdam continuait sur sa lancée mais le Real Madrid se montrait plus offensif, à l’image d’une frappe de Benzema repoussée par Onana (51e). Si Neres butait sur Courtois (52e), Vinicius Junior se jouait de Mazraoui et s’amusait dans la défense, avant de servir sur un plateau Benzema. Le Français concluait de l’intérieur du droit (0-1, 59e). L’Ajax poussait et Dolberg manquait le cadre (74e). Finalement, David Neres se montrait décisif avec un caviar distillé à Ziyech, qui concluait du gauche (1-1, 75e). Un but mérité qui allait finalement précéder des vagues madrilènes. Asensio frappait une première fois mais ne trouvait pas le cadre (79e), avant que le portier de l’Ajax ne s’impose (81e). Finalement, l’Espagnol concluait un joli mouvement madrilène après un caviar de Carvajal (1-2, 87e). L’Ajax s’offrait une dernière occasion mais Dolberg butait sur Thibaut Courtois (90e+2). Le Real Madrid s’imposait finalement (1-2) et prend une option sur les quarts de finale avec ce succès à l’extérieur.