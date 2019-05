Depuis plusieurs semaines, la rumeur enfle. L’UEFA souhaiterait métamorphoser sa Ligue des champions avec les clubs les plus puissants financièrement. Un projet largement contesté par les écuries françaises notamment. Présent en conférence de presse, Christophe Galtier entraîneur du LOSC, actuel deuxième de Ligue 1, a apporté son éclairage sur ce dossier sensible.

« La Ligue fermée, si elle est mise en place ? Ça va tuer le football national... Si on a été éblouis cette semaine, c’est parce que ce sont des matchs rares, d’exception. Est-ce que dans d’autres configurations on aurait eu l’Ajax en demies ? J’espère que la raison l’emportera contre cette Ligue fermée... Et j’espère que les 200 clubs contre cette réforme enfileront des gilets, peu importe la couleur, pour protester, » a ainsi analysé le technicien nordiste.